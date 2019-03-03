الشورى يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي بالأردن

الرياض: واس

2019-03-02 9:08 PM



يشارك رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية، الأحد، تحت عنوان «القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين»، وذلك بمشاركة رؤساء المجالس التشريعية البرلمانية في الدول العربية.

وأكد آل الشيخ، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، تحرص على دعم العمل العربي المشترك ومساندة القضايا العربية والإسلامية والتي تأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية. وقال: إن موقف المملكة من القضية الفلسطينية ثابت ومستند إلى ثوابت ومرتكزات تهدف جميعها إلى تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة على أساس استرداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشار إلى التزام المملكة بنهجها تجاه القضية الفلسطينية الذي لا يمكن المزايدة عليه أو إخفاؤه إيماناً من المملكة ببعد القضية العربي والإسلامي والدولي، مشدداً على أن قضية القدس تظل في قلب المملكة وقادتها بمواقف ثابتة سطرها التاريخ منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله.