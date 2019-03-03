الأمم المتحدة تشدد على جهود نزع الألغام

نيويورك: الوكالات

2019-03-02 9:04 PM

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إن «دخول اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد حيز النفاذ ساهم في إنقاذ أرواح عدد لا يحصى من الناس، وإيقاف عمليات التشويه والإصابة، كما أنه مكن من إعادة تنشيط سبل العيش». وأشاد الأمين العام بالتزام الدول الأطراف بتخليص العالم من سلاح يقتل ويشوه بلا تمييز، ويعيق السلام والتنمية بشكل خطير. وكانت اتفاقية حظر الألغام قد اعتمدت في أوسلو في 18 سبتمبر 1997 م، وتعمل 164 من الدول الأطراف، وشبكة من المنظمات الدولية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، نحو هدف مشترك وهو إخلاء العالم من الألغام. وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لبدء سريان اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، في الأول من مارس، هنّأ الأمين العام الدول الـ 31 التي أعلنت نفسها خالية من الألغام، وحث جميع الدول التي لم تنضم إلى الاتفاقية على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن، داعيًا إلى تسريع الجهود الرامية إلى جعل الألغام المضادة للأفراد من مخلفات الماضي.