تعاون مصري صومالي لمواجهة الإرهاب

القاهرة: صفوت عمران 2019-03-02 9:03 PM اتفقت مصر والصومال على أهمية مواجهة الإرهاب وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، ووزير الأمن الداخلي بجمهورية الصومال الفيدرالية محمد أبوبكر إسلو، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في مجالات التعاون الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين.

وأكد وزير الداخلية المصري ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة وتعميق أطر التعاون بين الأجهزة الأمنية لمواجهة المخاطر التي أصبحت في غالبها عابرة للحدود ومؤثرة بتداعياتها على أمن واستقرار الشعوب، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم أوجه الدعم الفني للأجهزة الشرطية بدولة الصومال الشقيقة.

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