7 قتلى في قصف مدفعي متبادل على حدود كشمير

نيودلهي: أ.ف.ب

2019-03-02 11:08 PM



تبادل الجيشان الهندي والباكستاني السبت قصفا مدفعيا خلف 7 قتلى على جانبي حدود كشمير، رغم إفراج إسلام آباد عن طيار هندي في مسعى لاحتواء الأزمة الجديدة بين البلدين الجارين.

وخلال 24 ساعة، قتل جنديان ومدنيان في الجانب الباكستاني وفق مصدر عسكري، فيما قضت امرأة وطفلاها في الجانب الهندي جراء سقوط قذيفة هاون على منزلهم، وفي المنطقة برمتها، توجه القرويون إلى الملاجئ فيما حظرت الشرطة التنقل غير الضروري على الطرق، ومنذ بداية الأسبوع، قتل 12 مدنيا على جانبي الحدود.

كان شريط مصور للطيار الهندي اللفتنانت كولونيل ابهينندان فارثامان، الذي أفرجت عنه باكستان الجمعة، أثار غضبا كبيرا في الهند، السبت، لأنه يظهره شاكرا السلطات الباكستانية، وذلك على خلفية حرب دعائية بعدما اعتبرت إسلام آباد أن الإفراج عن الطيار هو «بادرة سلام» في الأزمة الجديدة حول كشمير.

وبدا فارثامان مصابا في إحدى عينيه مع وصوله إلى الهند. وكان هبط بالمظلة من مقاتلته في الجانب الباكستاني من الإقليم المتنازع عليه. وتم نقله بعدها للخضوع لفحوص طبية قبل ان تستجوبه الاستخبارات الهندية. وقالت وسائل الإعلام الهندية إن الطيار عاد متأخرا لأنه أجبر على تصوير شريط مقابل الإفراج عنه.

لكن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي أكد أن بلاده لم تتعرض لأي ضغوط للإفراج عن الطيار، مشددا على «أننا لا نريد سوى السلام».

ووقع مئات الآلاف من الباكستانيين عريضتين عبر الإنترنت يطلبون فيهما ترشيح رئيس الوزراء عمران خان لجائزة نوبل المقبلة للسلام في ضوء قراراته وتصريحاته في إطار سعيه إلى تهدئة الأزمة مع الهند.