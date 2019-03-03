الأردن: إبعاد الاحتلال لمسؤولي الأوقاف عن القدس استهداف ممنهج

ندد الأردن، اليوم الأحد، بإبعاد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس ومساعديه عن المسجد الأقصى المبارك.

واتهم الأردن الاحتلال باستهداف "ممنهج" للمسجد الأقصى وإدارته عبر إبعاد الشيخ عبد العظيم سلهب 40 يوماً ونائب المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ ناجح بكيرات أربعة أشهر من الحرم القدسي.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني عبدالناصر أبوالبصل إن "سلطات الاحتلال أبعدت اليوم (الأحد) الشيخ عبدالعظيم سلهب رئيس مجلس أوقاف القدس، والذي يحمل الصفة الدبلوماسية، لمدة أربعين يوماً عن الحرم القدسي الشريف، وكذلك ناجح بكيرات نائب مدير أوقاف القدس لمدة أربعة أشهر".

وأضاف الوزير، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن "شرطة الاحتلال استدعت عدداً آخر من أعضاء المجلس منهم مهدي عبد الهادي، واقتحمت منزل عضو المجلس حاتم عبد القادر وسلمته استدعاءاً للتحقيق".

وأوضح أبو البصل أن هذا "تصرف مرفوض وتصعيد جديد يهدف إلى تعطيل عمل إدارة أوقاف القدس، وترهيب أعضاء مجلس الأوقاف الذي أعاد تشكيله مجلس الوزراء الأردني مؤخراً"، مشيراً إلى أن "هذا مساس مباشر بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية" في القدس.

ورأى الوزير أن "اتخاذ هذه الإجراءات التعسفية من قبل سلطة الاحتلال (هو) استهداف ممنهج للمسجد الأقصى المبارك ولإدارة الأوقاف ومجلس الأوقاف رئيساً وأعضاءاً".

وتعترف إسرائيل بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة.

وأكد أبو البصل أن "اتخاذ الإبعاد وسيلة ضغط للتدخل في المسجد الأقصى المبارك أمر مرفوض يزيدنا تصميماً وتمسكاً بأن باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وغير قابل للتفاوض أو التقسيم أو المشاركة".

وأطلقت إسرائيل، الأحد الماضي، سراح الشيخ عبد العظيم سلهب والشيخ ناجح بكيرات بعد أن أوقفتهما لفترة وجيزة إثر توتّر حول باحة المسجد الأقصى على خلفية فتح مبنى "باب" الرحمة داخل المسجد.

ويقع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بمدينة القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها لاحقاً.