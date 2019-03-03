الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين فجراً بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة اعتقالات ومداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال أن قوات الجيش اعتقلت 9 فلسطينيين خلال الحملة.

على صعيد متصل، رفضت لجنة التخطيط والبناء، في بلدية الاحتلال بمدينة القدس، المصادقة على 20 طلب بناء للمقدسيين بحجة أن الإجراءات التي كانت متبعة حتى اليوم لم تعد مقبولة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن قرار بلدية الاحتلال يعني منعاً شبه تام لبناء المقدسيين في المدينة، التي يعانون فيها من تضييقات كبيرة ورفض للاعتراف بملكيتهم على الأرض والبيوت.

وأضافت أنه صوت ضد المصادقة على الطلبات مندوبو "البيت اليهودي" والليكود وقائمة "مئوحديم".