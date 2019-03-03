الاحتلال يبعد رئيس مجلس الأوقاف في القدس ومساعديه عن المسجد الأقصى

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب قرار إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أربعين يوماً.

كما سلمت سلطات الاحتلال حارس المسجد الأقصى المبارك عرفات نجيب قرار إبعاد عن مركز عمله في المسجد لمدة 6 أشهر.

وأبعد الاحتلال الشيخ ناجح بكيرات مدير أوقاف القدس عن المسجد الأقصى لمدة 4 أشهر ومدير نادي الأسير في القدس عن الأقصى لمدة 40 يوماً.

وفي سياق متصل، اقتحمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي فجراً منزل الوزير السابق حاتم عبد القادر عضو مجلس الأوقاف وسلمته مذكرة استدعاء للتحقيق.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ سلهب على خلفية إعادة فتح مبنى ومصلى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى المبارك وأفرجت عنه بشرط إبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع انتهت اليوم قبل أن يسلمه الاحتلال أمراً جديداً بإبعاده عن المسجد المبارك لـ40 يوماً.

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