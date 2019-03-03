حبس الرئيس السابق للجهاز المصري للمحاسبات بعد إدانته ببث أخبار مسيئة

أيدت محكمة الطعون العسكرية في مصر، اليوم الأحد، حبس هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات خمس سنوات في قضية التصريحات المسيئة.

وكانت محكمة جنح عسكرية مصرية قضت في إبريل الماضي بحبس جنينة 5 سنوات بتهمة بث أخبار مسيئة وغير صحيحة.

وقرر القضاء العسكري المصري في 12 إبريل الماضي إحالة المستشار جنينة للمحاكمة على خلفية تصريحات أدلى بها.

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