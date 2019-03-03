طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مواقع في غزة

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي موقعين تابعين في غزة، بعدما زعم الاحتلال أنه تم إطلاق بالونات تحمل "متفجرات" باتجاه إسرائيل.
وقال مصدر أمني إن "طائرات الاحتلال شنت عدة غارات استهدفت موقعين في شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وآخر شرق رفح جنوب قطاع غزة".
وأشار إلى أن الهجوم الذي وقع أمس السبت أسفر عن أضرار "كبيرة" مضيفاً أنه "لم يبلغ عن وقوع إصابات".
من جهته زعم الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن الضربات نفذت بعدما "أطلقت مجموعة من البالونات المحملة بمتفجرات من قطاع غزة باتجاه الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً عدم وقوع إصابات أو أضرار في الجانب الإسرائيلي من الحدود.
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