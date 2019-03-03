مقتل 20 شخصاً جراء فيضانات اجتاحت جنوب أفغانستان

أعلنت وكالة أممية في وقت متأخر من أمس السبت مقتل ما لايقل عن 20 شخصاً بينهم عدد من الأطفال بسبب الفيضانات في ست مناطق وعاصمة إقليم قندهار بجنوب أفغانستان.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الضحايا لقوا حتفهم عندما انهارت منازلهم أو جرفت المياه المركبات التي كانوا على متنها.

وقال المكتب إن ما لايقل عن 10 أشخاص من خمس مناطق مازالوا في عداد المفقودين.

وتردد أن نحو 2000 منزل تضرروا في المناطق التي ضربتها الفيضانات، كما تضرر و تدمر نحو 600 منزل في مدينة قندهار.

وأضاف المكتب في بيان " هناك حاجة ماسة للدعم الجوي لإنقاذ المحاصرين وإيصال المساعدات العاجلة".

ومن ناحية أخرى، قال مكتب حاكم قندهار أمس السبت إن 12 شخصاً لقوا حتفهم، كما أصيب 18 آخرون بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى تضرر وانهيار 1575 منزلاً.

وأصدر حاكم قندهار حياة الله حياة أوامره بتوفير مساعدات عاجلة للضحايا.

ويشار إلى أن أفغانستان شهدت هطول كميات كبيرة من الأمطار والثلوج خلال الأيام الماضية.