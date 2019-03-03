مقتل 21 عنصراً من قوات النظام في هجوم إرهابي بمحافظة حماة

اسفر هجوم شنه إرهابيون على صلة بالقاعدة فجر اليوم الأحد، على نقاط عسكرية في شمال محافظة حماة بوسط سوريا عن مقتل 21 عنصراً من قوات النظام السوري، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وذكر المرصد "قتل فجر اليوم 21 عنصراً من قوات النظام السوري لهم بهجوم لمجموعة إرهابية على نقطتين في محور المصاصنة في ريف حماة الشمالي، كما قتل في الهجوم 5 إرهابيين" لافتاً إلى انها "من أكبر الخسائر البشرية في صفوف قوات النظام منذ اتفاق الهدنة".
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