كابول تستضيف أول قمة ثلاثية بين أفغانستان والهند والصين

استضافت العاصمة الأفغانية، كابول أول قمة ثلاثية بين أفغانستان والهند والصين. ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد، عن وزارة الشؤون الخارجية الأفغانية قولها في بيان إن نائب وزير الخارجية الأفغاني، إدريس زمان ترأس القمة التي حضرها سفيرا الهند والصين.

وأضاف البيان أن زمان وصف الهند والصين بأنهما "جارتان تاريخيتان" لأفغانستان، مؤكداً أنه يتعين التركيز بشكل أكبر على مجالات تدريب أطقم المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى إزالة الألغام والطاقة والتنمية الزراعية والنقل والروابط الإقليمية وغرفة التجارة المشتركة بين الدول الثلاث ومجالات أخرى، لديها أولوية اقتصادية كبيرة للدول الثلاث.

وأشاد سفيرا الهند والصين بقيادة وزارة الشؤون الخارجية الأفغانية لاستضافة أول قمة ثلاثية وأضافا أن بلديهما مستعدان للتعاون في القطاعات المذكورة.