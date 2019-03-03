المبعوثان النوويان الكوري الجنوبي والأميركي يجتمعان هذا الأسبوع

من المقرر أن يناقش المبعوثان النوويان الكوري الجنوبي والأميركي نتائج القمة الكورية الشمالية الأميركية الثانية في غضون الأسبوع الجاري، طبقاً لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد.

وذكرت مصادر اليوم أن ممثل وزارة الخارجية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، لي دو هون ، سيزور الولايات المتحدة في غضون الأسبوع الجاري، لعقد اجتماع مع الممثل الأميركي الخاص لشؤون كوريا الشمالية، ستيفن بيجون، لبحث الخطوات التالية تجاه كوريا الشمالية في أعقاب قمة هانوي غير المثمرة.

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان أيضا دور كوريا الجنوبية في مفاوضات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة التي قد يتم استئنافها في المستقبل.

وكان من المقرر أن يجتمع لي دو هون مع ستيفن بيجون في أعقاب القمة الكورية الشمالية الأميركية التي جرت في هانوي يوم 28 فبراير. لكن لم يكن لديهما وقت لعقد اجتماع، حيث رافق بيجون وزير الخارجية مايك بومبيو في رحلته إلى الفلبين بعد انتهاء القمة.

وفي وقت سابق، أجرت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانج كيونج-هوا محادثات هاتفية مع نظيرها الأمريكي بومبيو في الأول من مارس، حيث اتفقت معه على عقد اجتماع في أسرع وقت ممكن لمناقشة الخطوات التالية بعد القمة.

واقترح الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي-إن خلال مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب بعد قمة هانوي في يوم 28 فبراير، عقد لقاء في أسرع وقت ممكن لمواصلة المناقشات بشكل وثيق. ووافق ترامب على مقترح مون.