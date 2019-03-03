جوايدو يصل الإكوادور ويتلقى دعماً من الرئيس مورينو

توجه رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا خلال رحلته عبر أميركا الجنوبية يوم السبت إلى الإكوادور.

واستقبل جوايدو في مطار مدينة ساليناس الساحلية نائب وزير الخارجية أندرياس تيران.

وكتب جوايدو لدى وصوله إلى الإكوادور على موقع تويتر قائلا إن الجولة ستتواصل من أجل وضع نهاية للاستيلاء على السلطة في فنزويلا وإجراء انتخابات حرة.

وذكر جوايدو أنه سيتوجه غدا الأحد إلى البيرو.

وقال الرئيس لينين مورينو لجوايدو لدى وصوله بعد ظهر السبت إلى مدينة ساليناس الساحليّة "سنكون متنبّهين إلى الإشارات التي سيُعطيها الشعب الفنزويلي والتي ستُعطيها أنتَ، قائد ومحامي هذا التحول العميق الذي يحتاجه الشعب الفنزويلي".

وجوايدو الرئيس الاشتراكي الديموقراطي للجمعيّة الوطنيّة الخاضعة لسيطرة المعارضة الفنزويلية، والذي اعترف به نحو 50 بلداً رئيساً بالوكالة لفنزويلا، سبق له أن زار كلاً من كولومبيا والبرازيل والباراجواي والأرجنتين، متحدّياً حظر مغادرة الأراضي الفنزويلية، وأشار جوايدو إلى أنّه سيعود إلى فنزويلا بحلول الإثنين.

وقال جوايدو "في هذه الجولة المهمة جداً على البلدان الشقيقة في أميركا الجنوبية، لم نأت طلباً للمساعدة فحسب "بل" جئنا أيضاً بحثاً عن الحرية والديموقراطية وتحقيق الرخاء والتقدم لفنزويلا".

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