الولايات المتحدة تطالب باكستان بتوضيح كيفية إسقاط طائرة هندية

أكدت السفارة الأمريكية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم الأحد على أن واشنطن "تسعى للحصول على معلومات" عما إذا كانت باكستان استخدمت طائرات إف-16 أمريكية الصنع لإسقاط طائرة هندية.
ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم السفارة الأمريكية قوله تعليقًا على نفي باكستان استخدامهاطائرات إف-16 لإسقاط الطائرة الهندية بعد اجتيازها خط المراقبة الذي يمثل الحدود الفعلية بين البلدين: "نحن على علم بهذه التقارير ونسعى للحصول على مزيد من المعلومات... نتعامل بجدية شديدة مع أي مزاعم بإساءة
وتقول إسلام آباد إن إسقاطها للطائرة الهندية كان دفاعا عن النفس، لكن استخدامها المحتمل لمقاتلات أمريكية الصنع في هذه العملية قد يمثل انتهاكا لاتفاقات بيع هذا النوع من الطائرات بين واشنطن وباكستان، حيث تفرض الولايات المتحدة قيودا على كيفية استخدام عتادها العسكري الذي تصدره من خلال إبرام ما يسمى باتفاقات المستخدم النهائي.
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