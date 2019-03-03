الاتحاد الأوروبي يحذّر من المساس بزعيم المعارضة الفنزويلي جوايدو

حذّر الاتحاد الأوروبي من المساس بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو، بعد شعوره بالتهديد حال عودته إلى البلاد. وقالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني - في بيان أوردته صحيفة (واشنطن إكزامينر) الأمريكية - إن "أي إجراء قد يعرض حرية وأمن جوايدو للخطر، سيمثل تصعيدا كبيرا للتوتر وسيقابل بإدانة من المجتمع الدولي"، مضيفةً "أعضاء الجمعية الوطنية يتمتعون بالحصانة، ويجب أن يكونوا قادرين على ممارسة تفويضهم البرلماني".

وأكدت موجيريني أن الاتحاد الأوروبي سيراقب الأحداث عن كثب، لافتة إلى أن الحل الوحيد للأزمة الراهنة يجب أن يكون سياسيا وسلميا.

وكان زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أنه سيعود إلى بلاده عقب انتهاء زيارته إلى الإكوادور، لاستكمال مسيرته بالتظاهر ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. قد يعرض حرية وأمن جوايدو للخطر، سيمثل تصعيدا كبيرا للتوتر وسيقابل بإدانة من المجتمع الدولي"، مضيفةً "أعضاء الجمعية الوطنية يتمتعون بالحصانة، ويجب أن يكونوا قادرين على ممارسة تفويضهم البرلماني".وأكدت موجيريني أن الاتحاد الأوروبي سيراقب الأحداث عن كثب، لافتة إلى أن الحل الوحيد للأزمة الراهنة يجب أن يكون سياسيا وسلميا.وكان زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أنه سيعود إلى بلاده عقب انتهاء زيارته إلى الإكوادور، لاستكمال مسيرته بالتظاهر ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

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