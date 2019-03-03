الرئيس السوداني : 2019 سيكون عامًا للشباب

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن 2019 سيكون عاما للشباب عبر تأهيل المراكز والمؤسسات بكافة ولايات السودان ؛ لاستيعاب كافة الأنشطة الشبابية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونوه البشير - خلال تفقده اليوم الأحد منشآت مدينة السودان الرياضية بالخرطوم - إلى افتتاح المدينة وهي متكاملة بكل بنياتها الأساسية بعد ثلاثة أشهر.

وتعهد بتهيئة المناخ المناسب لممارسة كافة ضروب

ودعا إلى تضافر كافة الجهود الرياضية وتعزيز المفاهيم العلمية لتطوير الرياضة بالبلاد وكرة القدم بوجه خاص والتي كان السودان رائدا فيها ومؤسسا لاتحادها الأفريقي..قائلا : "إن السودان بإمكاناته وكوادره الرياضية يستحق أن يكون له فريقا منافسا في منافسات كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ".

المدينة وهي متكاملة بكل بنياتها الأساسية بعد ثلاثة أشهر.وتعهد بتهيئة المناخ المناسب لممارسة كافة ضروب الرياضة ورعايتها ودعم الفرق السودانية الممثلة للسودان في المنافسات الخارجية..موجها الاتحادات الرياضية بمتابعة كافة المناشط وتلمس العقباتالتي تواجهها عبر خطط وبرامج حتى يكون السودان رائدا فيها.ودعا إلى تضافر كافة الجهود الرياضية وتعزيز المفاهيم العلمية لتطوير الرياضة بالبلاد وكرة القدم بوجه خاص والتي كان السودان رائدا فيها ومؤسسا لاتحادها الأفريقي..قائلا : "إن السودان بإمكاناته وكوادره الرياضية يستحق أن يكون له فريقا منافسا في منافسات كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ".

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