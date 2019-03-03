تمكنت قوات الجيش الجزائري من توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية، وذلك إثر عمليتين منفصلتين بولايتي المسيلة (شمال) ووهران (شمال غرب)، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، أنه في إطار مكافحة الإرهاب،
وأضاف البيان أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة (دورية) للجيش
وأشار البيان إلى أن عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) بوهران (شمال غرب) أوقفوا تاجر مخدرات وبحوزته 80 كجم من المخدرات.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الجزائري يوقف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بولايتي المسيلة ووهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.