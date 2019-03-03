الجيش الجزائري يوقف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بولايتي المسيلة ووهران

تمكنت قوات الجيش الجزائري من توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية، وذلك إثر عمليتين منفصلتين بولايتي المسيلة (شمال) ووهران (شمال غرب)، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، أنه في إطار مكافحة الإرهاب،

أوقفت مفارز (دوريات) مشتركة للجيش عنصري دعم للجماعات الإرهابية، وذلك إثر عمليتين منفصلتين بكل من المسيلة ووهران.وأضاف البيان أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة (دورية) للجيشبالتنسيق مع مصالح الجمارك، بعين قزام (جنوب) 12 مولدا كهربائيا و10 مطارق ضغط ومركبة رباعية الدفع ودراجتين ناريتين، فيما ضبط حرس الحدود 22 بندقية صيد بولاية تبسة (شرق).وأشار البيان إلى أن عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) بوهران (شمال غرب) أوقفوا تاجر مخدرات وبحوزته 80 كجم من المخدرات.