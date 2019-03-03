فنزويلا تعلن تمسكها بضرورة تعميق علاقات الشراكة مع روسيا

أعربت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز، اليوم الأحد، عن تمسك بلادها بضرورة تعميق علاقات الشراكة مع روسيا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت رودريجيز -خلال لقاء مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو في موسك، :"لقد أعطانا الرئيس نيكولاس مادورو تعليمات دقيقة وواضحة
وأضافت أن اللقاءات التي عقدتها مع ممثلي مختلف هيئات السلطة في روسيا كانت ناجحة للغاية، وأنه بفضل زيارتها هذه
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أعلن في وقت سابق، أن بلاده ستتصدى بحزم لمحاولات التدخل في شؤون فنزويلا، لافتا إلى أن روسيا تؤيد خطوات حكومة مادورو الهادفة إلى حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لبلادها، معبرا عن استعداد موسكو للمساهمة في إيجاد حلول لهذه المشاكل.
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