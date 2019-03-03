الناخبون في إستونيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

يدلي الناخبون في إستونيا اليوم الأحد بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستكون سباقًا متقاربا بين الحزبين اللذين سيطرا على الحياة السياسية في البلاد منذ حصولها على الاستقلال في عام 1991، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد أن حزب الوسط بقيادة رئيس الوزراء يوري راتاس يتنافس للسيطرة على البرلمان مع حزب الإصلاح، مشيرا إلى أن الحزبين يدعمان بقوة مواصلة عضويتهما في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقد أدلى ربع الناخبين تقريبا، من أصل 881 ألف ناخب يحق لهم التصويت، بأصواتهم في الانتخابات، وبدأ التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي على أن ينتهي في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وتستخدم إستونيا نظام التمثيل النسبي لاختيار أعضاء البرلمان الذي يتألف من 101 مقعد، ومن المقرر أن تظهر النتائج بحلول منتصف الليل.



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