تصدت قوات الجيش السوري بريف حماة الشمالي، لمجموعة إرهابية مسلحة، قامت بمهاجمة بعض النقاط العسكرية على امتداد محور المصاصنة بريف حماة الشمالي مستخدمة أنواعا متعددة من الأسلحة.

وقالت الوكالة السورية للأنباء، اليوم بريف حماة الشمالي مستخدمة أنواعا متعددة من الأسلحة.وقالت الوكالة السورية للأنباء، اليومالأحد، "إن قوات الجيش تصدت لهذا الهجوم وتعاملت مع المسلحين واستطاعت القضاء على أعداد منهم وتدمير عتداهم وأسلحتهم، مشيرة إلى استشهاد عدد من الجنود وإصابة آخرين".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يتصدى لمجموعة إرهابية بريف حماة الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.