غدًا.. الرئيس الكوري الجنوبي يجتمع مع جهاز الأمن الوطني لتقييم نتائج قمة هانوي

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن الرئيس، مون جيه، أنه سيرأس جلسة عامة لمجلس الأمن الوطني، بعد ظهر غد الاثنين، لتقييم نتائج قمة هانوي بين الرئيسين الأمريكي ،دونالد ترامب، والكوري الشمالي، كيم جونج أون، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي كيم أوي-كيوم إنه
ومن المتوقع أن يتلقى مون تقريرا من كل من وزيرة الخارجية كانج كيونج-هوا، ووزير الوحدة جو ميونج-جيون، ووزير الدفاع الوطني جونج
وسيشارك في الاجتماع رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك-يون، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية سو هون، ووزير الداخلية والسلامة كيم بو-كيوم، ورئيس سكرتارية المكتب الرئاسي نو يونج-مين، ومستشار الأمن الوطني جونج وي-يونج، وغيرهم من المسئولين.
ولم تتفق واشنطن وبيونج يانج خلال قمتهما في هانوي على معادلة سعت لها واشنطن تتمثل في نزع كامل للسلاح الكوري مقابل رفع كامل للعقوبات الأمريكية عليها.
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