ضو لفضل الله: إبدأ بحلفائك!

سأل منسق عام "التجمع من أجل السيادة" نوفل ضو في تغريدة على حسابه عبر "تويتر":"ألا تشمل مكافحة الهدر والفساد وتبذير المال العام وارتفاع الدين العام وعجز الخزينة مساءلة الرئيس نبيه بري عن الطائرات الخاصة التي يستأجرها لأسفاره؟".

ونشر "صورة تُوَزّع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبري مع عدد من النواب في طريقهم الى عمان أمس على متن طائرة خاصة!".

وتوجه للنائب حسن فضل الله بالقول:" إبدأ بحلفائك!".

وأضاف:"في كل جلسة نيابية يتحفنا حسن فضل الله بمسرحية التباكي وذرف دموع التماسيح على الأبنية المُستأجرة للمؤسسات الرسمية بملايين الدولارات، لكن بدون أي تدبير عملي للمعالجة!".

ولفت الى أن "فليتفضل نائب حزب "الطهارة والعفّة والقداسة" بمساءلة نبيه بري عن استئجار الطائرات من أموال الدولة إذا كان جادّاً!".