بالفيديو: شاهد رد فعل ماكرون على إهدائه قلادة على شكل “سترة صفراء”

تعرض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لموقف محرج، خلال محاضرة ألقاها أمام 400 امرأة بمدينة بوردو، عندما اقتربت منه سيدة، وحاولت إقناعه بارتداء قلادة على شكل سترة صفراء.

وأقيم اللقاء، الخميس الماضي، في إطار الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس الفرنسي يوم 15 يناير، لامتصاص غضب الشارع الفرنسي، المتمثل في حركة السترات الصفراء.

ونشرت قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية فيديو لسيدة وهي تقدم القلادة لماكرون، قائلة “لدي هدية لك السيد الرئيس، أنا (سترة صفراء) منذ 17 نوفمبر، وأقول لك إذا اردت مصالحة الفرنسيين، اقبل ولو هذه الليلة أن تكون معنا بقلبك”.

وأجاب ماكرون بهدوء ووجه مبتسم:

“سآخذها منك، ولكن لن أرتديها، أنا رئيس كل الفرنسيات والفرنسيين، ولكن لي الحق في آلا أرتدي قلادة بـ”سترة صفراء”.

هذا وتعيش فرنسا أزمةً عصيبة لم تستطع إدارة الرئيس ماكرون احتوائها حتى الآن. فمنذ ذلك الوقت يتظاهر السترات الصفراء أسبوعيا، كل يوم سبت، في كافة أنحاء البلاد اعتراضا على سياسات ماكرون الاقتصادية وعلى طريقته بالحكم وإدارة البلاد. وأدت المظاهرات لمواجهات بين الشرطة والمتظاهرين ولحدوث أعمال شغب كبيرة.

وبدأت الاحتجاجات بداية اعتراضا على قرار الحكومة زيادة الضرائب على أسعار المحروقات لتتوسع بعدها وتصبح حركة مطلبية شاملة. وحاولت الحكومة احتواء الأزمة عبر التراجع عن قرارها بزيادة الضرائب على أسعار المحروقات بالإضافة لرفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية وعلى معاشات المتقاعدين. وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ما زال يصر محتجو السترات الصفراء على التظاهر أسبوعيا معتبرين بأن “قرارات الحكومة غير كافية وليست سوى مناورة”.

المصدر: سبوتنيك