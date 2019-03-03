كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة عبرية: عباس يلتقي الأسد قريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعمت قناة عبرية أنه للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية، في العام 2011، سيزور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) سوريا.

ادعت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الأحد، أن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) سيزور سوريا ويلتقي بالرئيس بشار الأسد، بعد إتمام زيارة الرئيس الفلسطيني للعراق، والمقررة اليوم، الأحد.

وأفادت القناة العبرية بأن الأيام المقبلة ستشهد خروج الرئيس الفلسطيني، أبو مازن، في جولة مكوكية في الشرق الأوسط، حيث سيزور اليوم، العراق وبعدها سوريا دون تحديد التوقيت.

وأوردت القناة العبرية أن الأسبوع الماضي زار الأسد إيران، والتقى بآية الله خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني، وقائد الحرس الثوري، قائد "كتائب القدس"، الجنرال قاسم سليماني.

وعزت القناة العبرية زيارة الرئيس السوري، بشار الأسد، لإيران، إلى مباركة الأخير للذكرى الأربعين للثورة الإيرانية، وللتأكيد على توطيد العلاقات الثنائية بين الطرفين، الإيراني والسوري، والإشارة إلى أن النجاح السوري هو نجاح إيراني ونجاح للمقاومة بوجه عام.

وأشارت القناة العبرية إلى سوريا باتت مقصدا لزيارات الرؤساء والقادة، وكان آخرهم زيارة الرئيس السوداني، عمر البشير، في ديسمبر الماضي، وهو القائد العربي الأول الذي يزور دمشق منذ اندلاع الأزمة السورية في العام 2011.