كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر: مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة سيقدم أوراق ترشح الرئيس للمجلس الدستوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر في حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أن عبد الغني زعلان مدير الحملة الانتخابية سيقدم أوراق ترشح الرئيس للمجلس الدستوري الجزائري، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وتظاهر مئات الطلاب في عدد من الجامعات الجزائرية ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، فيما انتشرت قوات الأمن حول المجلس الدستوري حيث من المقرر أن يقدم المترشحين أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية.

وردّد الطلاب في جامعة الجزائر شعار "بوتفليقة ارحل" بينما منعتهم الشرطة من التحرك بعيدا عن مقر الجامعة. وشهد فرع جامعة الجزائر في بن عنكون، وجامعة قسنطينة شرقي البلاد، تجمعات مماثلة.

وبعد قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة، خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في احتجاجات حاشدة، قتل فيها شخص وأصيب العشرات، لكن دعواتهم بتنحي بوتفليقة، الذي يقولون إنه لم يعد لائقا صحيا لتولي المنصب، لم تتوقف.

وحتى الآن لم يقدم بوتفليقة (82 عاما)، الذي أصيب بجلطة دماغية عام 2013، ولم يظهر علنا إلا بضع مرات منذ ذلك الحين، أوراق ترشحه رسميا.

ويتعين على المرشحين الرئاسيين تقديم طلبات ترشحهم بأنفسهم للمجلس الدستوري. لكن بوتفليقة موجود حاليا في سويسرا لإجراء فحوص طبية روتينية لم يُكشف عن طبيعتها.