كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: مقتل 5 أطفال بقذيفة في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 5 أطفال يمنيين، بسقوط قذيفة على منزل في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة ومسعفون، أمس السبت.

وقال المصدر الطبي، إن الأطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و 10 أعوام.

من جانبه، أعلن صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة يونيسيف، في بيان، أن الأطفال قتلوا بينما كانوا يلعبون في المنزل في الهجوم الذي وقع الخميس.

ولم يذكر البيان الجهة المسؤولة عن الحادث، ولكن مصدراً طبياً في التحيتا قال إن الأطفال القتلى نُقلوا إلى مستشفى في منطقة الخوخة، الخاضعة للقوات الحكومية.