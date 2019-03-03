كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اشتباكات عنيفة بين الشرعية والحوثيين في الحديدة اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الأحد بين القوات الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين، من جهة أخرى، في ضواحي مدينة الحديدة الساحلية غربي البلاد.

وقال مصدر عسكري يمني من القوات الموالية لهادي، إن اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة اندلعت في أحياء شرقية وجنوبية بضواحي مدينة الحديدة.

وأضاف أن المواجهات "جاءت بعد أن استمر الحوثيون في خرق الهدنة وقصف مواقع للقوات الحكومية المشتركة".

وبدأت الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في 18 ديسمبر الماضي، في ظل اتهامات للحوثيين بخرقها، بعد قبول اتفاق ستوكهولم، الذي رعته الأمم المتحدة في 13 ديسمبر الماضي، لحل الوضع في الحديدة، وتبادل الأسرى والمعتقلين.