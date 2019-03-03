كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انسحاب ممثل حركة مجتمع السلم من سباق الرئاسة بالجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، بانسحاب عبد الرازق مقري ممثل حركة مجتمع السلم من سباق الرئاسة بالجزائر.

وكانت الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري أكدت أنه سيتم تقديم أوراق ترشحه الأحد، قبيل انتهاء المهلة القانونية لتقديم ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وخرجت تظاهرة من جامعة بن عكنون، في الجزائر العاصمة، الأحد، قرب المجلس الدستوري رفضاً لترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لولاية جديدة.

وانتشرت شرطة مكافحة الشغب أمام القصر الحكومي وشارع محمد الخامس، في وسط الجزائر العاصمة، فيما شوهدت طائرات الهليكوبتر تحلق فوق العاصمة.

كما شهد مبنى المجلس تعزيزات أمنية مشددة، في آخر يوم لإيداع طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة.

