كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: وصول قوات خاصة إلى حجور لدعم القبائل ضد الحوثيين في حجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محافظ حجة اللواء عبد الكريم السنيني إن تعزيزات عسكرية من المناطق للعسكرية لمساندة المنطقة العسكرية الخامسة لفك الحصار عن قبائل حجور، وصلت إلى المنطقة العسكرية الخامسة شمال غرب المحافظة.

وفي تصريح صحافي نقله موقع "المشهد اليمني" الإلكتروني، أوضح السنيني أن تحرك قوات الشرعية لفك الحصار على أبناء حجور من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، "بات قريباً".

وذكر المحافظ أن جبهة حجور، هي جزء لا يتجزأ من جبهات المنطقة العسكرية الخامسة وأن قيادتي المنطقة والمحافظة حاضرة بقوة وتساهم بالدعم بالسلاح، وساهم طيران التحالف لدعم الشرعية، في تدمير جزء كبير من القوة التي استخدمها الحوثي لمحاولة مداهمة واقتحام كُشر وما جاورها.

وثمّن اللواء السنيني دور التحالف العربي المساند لأبناء حجور عبر الانزال الجوي والذي يشمل "مواد إغاثية ودوائية".