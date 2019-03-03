باعزية ترد على انتقادات عونيات “زيد الملك” واستخدامها لعبارات خادشة للحياء وتكشف أعلى أجر تلقته – فيديو

كشفت الفنانة الشعبية أميمة باعزية، أشهر “اللعبات” في الوسط الفني، أسرار عملها، وأعلى أجر تلقته بعد شهرتها.

وقالت باعزية، في لقاء مع “اليوم24″، إن أعلى أجر تلقته، هو 7 مليون سنتيم، مضيفة أنها تشتغل في حفلات البسطاء بمبالغ بسيطة.

وردت باعزية على انتقادها من طرف العونيات الشهيرات بأغنية “زيد الملك زيد”، واتهامها باستخدام ألفاظ غير لائقة، وسبب استخدامها بعض الكلمات المثيرة للجدل في أغانيها، كما تحدث عن انتقادات إطلالة مكياجها في عرس ابنة الستاتي.

وكشفت باعزية أنها تحضر لأول فيديو كليب في مسيرتها الفنية مع الثنائي صفاء وهناء، ونفت انفصال غيثة أخت “نيبا” عن مجموعتها.

وأبرزت الفنانة الشعبية باعزية أن لا شيء تغير في حياتها بعد الولادة، ولا تزال تشتغل بالطريقة، التي كانت عليها سابقا.