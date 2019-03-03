عصام كمال ينتج أغنية للفائز في مسابقته

أطلق الفنان عصام كمال، أخيرا، مسابقة غنائية لدعم المواهب الصاعدة، تحت اسم “عصام تالنت 2”.

وكشف كمال على حسابه في موقع التواصل “أنستغرام”، عن شروط المسابقة، التي تتمثل في إرسال كوفر لأغنيته “ياخداعة”، ليتم بعدها اختيار اسم الشخص المتوج، بلقب المسابقة.

وخصص الفنان المغربي جائزة للمتوج بالمسابقة، عبارة عن أغنية من إنتاجه، وذلك بعد الحسم عبر تصويت الجمهور.

ودعا عصام كمال جمهوره إلى المشاركة في المسابقة، في خطوة منه لدعم المواهب الشابة في مجال الغناء.

يذكر أن عصام كمال سبق أن نظم مسابقة “عصام تالنت”، وفاز فيها الشاب أحمد الخلوفي، وكانت الجائزة هي المشاركة في ديو غنائي معه.