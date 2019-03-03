“أشبال الأطلس” يخوضون آخر حصصهم الإعدادية في تركيا قبل مواجهة بيلاروسيا – فيديو

يواصل المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، استعداداته في مدينة أنطاليا التركية، لأولى مواجهاته أمام منتخب بيلاروسيا، والتي سيخوضها يوم غد الإثنين، في إطار الدولي الدولي الودي، الذي يقام في تركيا، ويعرف مشاركة 12 منتخبا.

ويضع الإطار الوطني، جمال السلامي، مدرب المنتخب المغربي، آخر لمساته على “أشبال الأطلس” قبل خوض أولى مباريات هذا الدوري الدولي، والتي يستعى المنتخب المغربي من خلاله، إلى الاستعدادا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة السنية، والتي ستقام شهر أبريل المقبل في تنزانيا.

وسيواجه المنتخب المغربي، يوم غد الإثنين منتخب بيلاروسيا، على أن يواجه أوغاندا، يوم الأربعاء القادم، ثم الكاميرون، يوم الجمعة.

يذكر أن هذه الدورة تعرف مشاركة 12 منتخبا، موزعون على الشكل التالي:

المجموعة الأولى: تنزانيا – غينيا – أستراليا – تركيا.

المجموعة الثانية: المغرب – الكاميرون – اوغندا – بيلاروسيا.

المجموعة الثالثة: السنغال – نيجريا – أنغولا- مونتينغرو.

إليكم فيديو لآخر استعدادات “أشبال الأطلس” في مدينة أنطاليا التركية: