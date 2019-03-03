إنتر ميلان يطالب إيكاردي بالاقتداء بكريستيانو!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن الشكوك لا زالت تحوم حول مستقبل اللاعب الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، مع إنتر ميلان الإيطالي خصوصًا بعد تجريده من شارة قيادة الفريق، الشهر الماضي.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن إنتر يطالب إيكاردي بالاقتداء بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، واتخاذه كمثال.

وأوضحت أن رونالدو، الحائز على لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، والكرة الذهبية 5 مرات أيضًا، لم يكن أبدًا قائدًا في الأندية التي لعب فيها.

وأشارت إلى أن ليونيل ميسي، نجم برشلونة، انتظر كثيرًا ليحصل على شارة قيادة الفريق الكاتالوني، عكس إيكاردي الذي ارتدى الشارة في وقت مبكر جدًا من مسيرته، خلفًا لأندريا رانوكيا.

ويغيب إيكاردي عن المشاركة مع النيراتزوري منذ 13 شباط/فبراير الماضي، بعدما رفض الانضمام لقائمة الفريق في مباراة رابيد فيينا بالدوري الأوروبي، قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته عن المشاركة حتى الآن.