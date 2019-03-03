غوارديولا: قدمنا أفضل أداء ممكن أمام بورنموث

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، عن سعادته بالفوز الصعب على بورنموث بهدف يتيم، ضمن أحداث الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر غوارديولا، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "قدمنا أفضل أداء ممكن، هم كانوا منظمين جدًا، لكنهم لم يسددوا أي تسديدة على المرمى".

وتابع "قدمنا أداءً دفاعيًا جيدًا، الجماهير يجب أن تعلم أنه من الصعب علينا أن نهاجم فريق يلعب بـ11 لاعبًا في الدفاع، كل الشكر للاعبين، لقد كانوا رائعين".

وأضاف بيب "استخدمنا العديد من اللاعبين، دون إعطائهم الراحة اللازمة فسيولوجيا، لهذا أراهم رائعين، مهما يحدث هذا الموسم، هم يستحقون التقدير".

واختتم غوارديولا تصريحاته "كومباني لم يكن جاهزا بنسبة 100%، ستونز لم يكن يعاني من شيء كبير، كان مجرد إجراء احترازي، دي بروين أيضا سيغيب لفترة بسبب مشكلة في أوتار الركبة".

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الجزائري رياض محرز في الدقيقة 55 من زمن اللقاء، ليؤمن ثلاث نقاط ثمينة للفريق السماوي في صراع صدارة البريمييرليغ.

ورفع فريق مانشستر سيتي، رصيد النقاط إلى 71 نقطة، في صدارة البريمييرليغ بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.