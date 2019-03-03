دراسة: ممارسة اليوغا قد تخفض ضغط الدم لدى البالغين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت نتائج مراجعة بحثية جديدة، أن البالغين الذين يمارسون رياضة اليوغا التي تشمل أيضا، تمارين التنفس والاسترخاء، على مدار ثلاثة أيام على الأقل، قد ينخفض لديهم احتمال الإصابة بضغط الدم.

وخلصت الدراسة التي حللت بيانات 49 تجربة إلى أن ضغط دم ممارسي هذه الرياضة من البالغين ربما يكون أقل من غيرهم.

ولإجراء الدراسة، حلل الباحثون بيانات جميع هذه التجارب والتي شارك فيها 3517 شخصا معظمهم رجال ونساء في منتصف العمر ويعانون من البدانة وضغط الدم المرتفع أو أوشكوا على الإصابة به.

وقيمت التجارب الأصغر ضغط الدم قبل وبعد تكليف بشكل عشوائي المشاركين إما بممارسة اليوغا أو بالامتناع عن ذلك.

وبشكل عام، تبين أن ضغط الدم الانقباضي لدى المشاركين الذين مارسوا اليوغا كان أقل خمس ملليمترات زئبقية في المتوسط مقارنة بالمجموعات التي امتنعت عن ممارسة التمرينات كما انخفض ضغط الدم الانبساطي لديهم 3.9 ملليمترا زئبقي بفضل اليوغا.

واتضح أيضا أن ضغط الدم الانقباضي لدى مرضى الضغط الذين مارسوا اليوغا ثلاث مرات أسبوعيا في جلسات اشتملت أيضا على تمرينات التنفس والاسترخاء انخفض 11 ملليمترا زئبقيا كما تراجع ضغط الدم الانبساطي لديهم ست ملليمترات زئبقية.

وقال الباحث في علم حركات الجسم بجامعة كونيتيكت في مدينة ستورز وكبير الباحثين في الدراسة، ين وو، إن النتائج "لا تظهر فقط أن اليوغا ربما تكون في فعالية التمرينات البدنية في خفض ضغط الدم بل تشير أيضا إلى أهمية ممارسة تمرينات اليوغا للتنفس والاسترخاء العقلي والتأمل إلى جانب الحركات".

إلا أن الباحثين كتبوا في دورية "مايو كلينيك بروسيدنجز" إنهم لم يحصلوا على بيانات عن كيفية ممارسة اليوغا بما في ذلك الفترة التي حافظ عليها المشاركون في كل وضعية وسرعة انتقالهم من وضعية إلى أخرى.

وقال الأخصائي في إعادة التأهيل في مستشفى مايو كلينيك بمدينة روتشستر في ولاية مينيسوتا، مهرشيد سيناكي، إن اليوغا ”تحسن التوازن والقوة والمرونة بشكل عام لكن يمكن أن تقع مشاكل إذا سعى المرء إلى المرونة القصوى وكان يعاني من هشاشة في المفاصل".