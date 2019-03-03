مقتل خمسة أطفال بسقوط قذيفة على منزل باليمن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل خمسة أطفال يمنيين بسقوط قذيفة على منزل في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة ومسعفون، اليوم الأحد. وقال المصدر الطبي لوكالة فرانس برس أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 10 سنوات.

ومن جانبه، أعلن صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) في بيان، أن الأطفال قتلوا بينما كانوا "يلعبون في المنزل" في الهجوم الذي وقع الخميس الماضي، ولم يذكر البيان الجهة المسؤولة عن الحادث.

وأكدت مديرة صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف)، هنرييتا فوري، في البيان أنه "في كل يوم، يقتل أو يصاب ثمانية أطفال في 31 منطقة نزاع في البلاد".

وقال مصدر طبي في التحيتا، إنه تم نقل الأطفال القتلى إلى مستشفى في منطقة الخوخة القريبة التي تسيطر عليها القوات الموالية للحكومة اليمنية.

وكانت أطراف النزاع توصلت في كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحديدة، وانسحاب الحوثيين من مينائها ومن ميناءين آخرين في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، وانسحاب القوات الحكومية من شرق وجنوب المدينة.

لكن الاشتباكات المتقطعة لم تتوقف منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 18 كانون الأول/ديسمبر، بينما لم يطبّق اتفاق الانسحاب وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بخرقه.

والحرب في اليمن، مستمرة منذ 2014 بين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوّات الموالية الحكومية المدعومة منذ 2015 من تحالف عسكري تقوده السعودية.

وأوقعت الحرب حوالي 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ بدء عمليات التحالف، بحسب منظمة الصحة العالمية. ويعتبر مسؤولون في المجال الإنساني أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

وتسبب النزاع بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، التي قالت إن أكثر من 24 مليون شخص ما زالوا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، أي أكثر من 80 بالمئة من السكان.