اقتحام سجن النقب والاحتلال يصدر 87 أمر اعتقال إداري لأسرى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت قوات كبيرة من وحدات القمع التابعة لإدارة مفوضية سجون الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الأحد، قسم ثلاثة في سجن النقب الصحراوي، فيما أصدرت سلطات الاحتلال 87 أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى.

ووفقا لمكتب إعلام الأسرى، فإن "أصوات التكبيرات تعلو من غرف الأسرى منذ لحظات الاقتحام تضامنا مع إخوانهم في قسم 3، وأن الأحداث آخذة بالتصعيد".

وأفاد بأن إدارة السجون نشرت سيارات إطفاء بين أقسام سجن النقب، مؤكدا وجود تخوفات من نوايا مبيتة تجاه تعريض حياة الأسرى للخطر.

وتسود حالة من التوتر داخل أقسام سجن النقب منذ أيام عقب تركيب الاحتلال أجهزة تشويش بشكل مكثف وموجه في السجن، مما أدى للتشويش على بث موجات الراديو والتلفاز والتواصل مع الخارج، والتسبب بحالة صداع شديد للأسرى.

وكان الأسرى المرضى في سجن النقب امتنعوا عن تناول الدواء والتعامل مع عيادة السجن، في خطوة احتجاجية على الأجهزة المسرطنة التي تم تركيبها.

وفي سياق التضييق على الحركة الأسيرة، أصدرت سلطات الاحتلال 87 أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى لمدد تتراوح بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد عدّة مرات، خلال شهر شباط/فبراير الماضي.

وقال محامي نادي الأسير الفلسطيني، محمود الحلبي، إن من بين الأوامر الصادرة أمرا لمدة أربعة أشهر صدر بحق الأسيرة فداء دعمس، من الخليل، والمعتقلة منذ تاريخ 29 أيار/مايو 2018، بذريعة التحريض، علما أنها تعرضت للاعتداء بالضرب خلال عملية اعتقالها.

وذكر أن من بين الأوامر الصادرة 37 أمرا صدرت بحق أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.