اجتماع مشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في تونس الإثنين

يعقد وزراء العدل والداخلية العرب اجتماعا مشتركا، غدا الإثنين، في تونس، بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، وبدعوة منهما لمناقشة تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية.

وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، الأحد، بأن الاجتماع يعقد باقتراح من مصر في الدورة الـ31 لمجلس وزراء الداخلية العرب في 12 مارس 2014، حيث رحب وزراء العدل العرب بهذا المقترح.

وأضاف البيان: "أنه في إطار التنسيق والتعاون بين أمانتي مجلس وزراء العدل والداخلية العرب، فقد عقدت اجتماعات تحضيرية لممثلي وزراء العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقيات والاستراتيجيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، بهدف تضمين نتائج هذا الاجتماع في وثائق الاجتماع الوزاري المشترك غدا".

وأكدت الأمانة العامة أن هذا الاجتماع الوزاري المشترك يعقد في وقت حساس تتكاتف فيه جهود الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بهدف تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة لمكافحة الإرهاب وعلى وجه الخصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

كان وزراء العدل العرب قد وافقوا في اجتماعهم الأخير في الخرطوم نوفمبر/تشرين الثاني 2018 على عقد هذا الاجتماع المشترك بين مجلس وزراء العدل والداخلية لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية، على أن يسبقه اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء لإعداد مشاريع القرارات التي ستصدر عن الاجتماع.