سياسي نمساوي يحذر: نظامنا مخترق من "جواسيس أردوغان" والإخوان

قال بيتر بيلتس، الكاتب والسياسي النمساوي، الأحد، إن النظام في بلاده مخترق من "جواسيس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان" وتنظيم الإخوان الإرهابي.



وأوضح بيلتس، في حوار مع وكالة الأنباء النمساوية الرسمية "إيه بي إيه"، نشرته صحيفتا كورير وكرونة (خاصتان)، أن الأخطار المرتبطة بتوغل الجماعات التركية في النمسا، "ازدادت بشكل درامي".

وتابع: "جمعية أتيب التركية وتنظيم الإخوان الإرهابي هما الخطران الأساسيان".

وأضاف أن هناك محاولات من تنظيم الإخوان للتقرب من حزب الشعب الحاكم (يمين وسط)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط/ حزب المعارضة الرئيسي) في البلاد.

واستطرد: "يجب أن نبحث أيضا ما إذا كان تنظيم الإخوان يؤثر بشكل أو بآخر على التشريع في النمسا".

وشدد على ضرورة وضع تشريعات تقنن وتحد من التمويل الخارجي للجماعات التي تعمل في النمسا وتحاول أن تكسب مكانا في الحياة السياسية.

وفي 2017، حذرت دراسة أشرفت عليها وزارة الاندماج وجامعة فيينا "حكومية" من تنامي نفوذ تنظيم الإخوان الإرهابي في النمسا، وامتلاكه نفوذا على المجتمعات المسلمة في عدة مدن أبرزها فيينا وجراتس.

وتحذر صحف محلية في النمسا بشكل دوري من تزايد نفوذ تنظيم الإخوان واتخاذه البلد الأوروبي قاعدة لأنشطته.