واج: المرشح للانتخابات غير مجبر على تقديم أوراقه للمجلس الدستوري شخصيا

أكدت وكالة الأنباء الجزائرية "واج" أن المجلس الدستوري أوضح أن الآجال المحددة لإيداع ملفات الترشح لرئاسيات 18 نيسان القادم تنقضي يوم الأحد 3 آذار 2019 في منتصف الليل، و هذا طبقا لأحكام المادة 140 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والتي لا تنص على ضرورة إيداع الملف من قبل المترشح شخصيا، و المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.

وكانت قوات الأمن الجزائرية قد أغلقت المنطقة المحيطة بالمجلس الدستوري ومنعت الدخول إليها باستثناء لمن يريد تقديم أوراق ترشيحه للإنتخابات الرئاسية.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كان قد أعلن عن ممتلكاته التي تضم سكنا فرديا في سيدي فرج غربي العاصمة الجزائرية، وسكنا فرديا آخر في وسط العاصمة الجزائرية، وشقة بالعاصمة الجزائر، وذلك تمهيدا للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

كما أقال بوتفليقة مدير حملته الانتخابية ورئيس وزرائه الاسبق عبدالمالك سلال، واستبدله بوزير النقل الحالي عبدالغني زعلان، وذلك بعد عودته من العلاج في جنيف.

وخرج الآلاف من الجزائريين في تظاهرات رفضا لترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.