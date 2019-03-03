نائب رئيس فنزويلا: متمسكون بتعميق شراكة التجارة والطاقة مع روسيا

أعربت نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، خلال لقاء مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو في موسكو، عن تمسك بلادها بضرورة تعميق علاقات الشراكة مع روسيا.

وأوضحت رودريغيز أنه "لقد أعطانا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تعليمات دقيقة وواضحة للغاية، بأنه يجب علينا تعميق التعاون مع روسيا، وتوسيع علاقاتنا في مجال الطاقة والتجارة والمالية".

ولفتت إلى أن "اللقاءات التي عقدتها مع ممثلي مختلف هيئات السلطة في روسيا كانت ناجحة للغاية، وأنه بفضل زيارتها هذه اتضحت لها أهمية الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في حياة روسيا".

واعتبرت أن "هوغو تشافيز كان يقول دائما إن الثورة البوليفارية، ثورة نسائية أيضا ولم تكن حكرا على الرجال".