سامي فتفت: الذهاب إلى محاربة تيار "المستقبل" وحده غير مقبول

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب سامي فتفت أن "هناك عملة على تيار "المستقبل" منذ الإنتخابات لأن "حزب الله" يعتبر أن هذه الفرصة للإنقضاض على التيار والقضاء عليه"، مشيراً إلى أنه "في اللحظة التي يشعرون أن رئيس الحكومة سعد الحريري يسحاربونه حرباً".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "الذهاب إلى محاربة تيار "المستقبل" وحده غير مقبول ويجب أن يكون هناك بحث حول الفساد عند الجميع"، معتبراً أن "هناك كثير من الأمور التي يقوم بها "حزب الله" تسبب بهدر في الأموال في الدولة من الجمارك والكثير غيرها وبالتأكيد ستفتح هذه الملفات".

وأوضح فتفت أنه "عندما يتم إحضار مستند للإثبات يجب تقديمه للقضاء"، مشيراً إلى "أننا نريد أن يبرهن أحدا ما يقال جول الـ 11 مليار دولار أمام القضاء"، معتبراً أن "حضور نواب كتلة "المستقبل" ورئيسة الكتلة النائبة بهية الحريري إلى جانب رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنبورة هو رسالة بحد ذاتها".

وشدد على أنه "من الطبيعي أن توجه الإتهامات إلى الرئيش ميشال عون الحريري"، موضحاً أنه "يمكن للنائبة بولا يعقوبيان أن تقدم من تملك من أدلة إلى القضاء"، معتبراً أن "الإنتهاء من ملف الكهرباء يجب أن يتم خلال سنتين".

Advertisements

ورأى أن "المجلس الدستوري تعرض لضغوطات بموضوع إبطال نيابة ديما جمالي وسيكون هناك معركة إنتخابية في طرابلس"، مشيراً إلى أنه "على القضاء أن يبرهن عن آداء عادل أمام اللبنانيين وزيارة أي وزير إلى سوريا يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب زارها مستبقاً أول جلسة للحكومة ومن دون قرار منها".

وعن السجال الذي جرى مع النائب جميل السيد خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة، أوضح أنّ "تصرفات السيد خلال الجلسة ومقاطعته للرئيس سعد الحريري مرات عدة إستفزته ما دفعه للرد عليه".

وعن كلام الوزير السابق أشرف ريفي بأنّ "أغلب نواب تيار المستقبل صيصان"، أوضح فتفت أن "هذا الكلام مؤسف وصدمني".