أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله "أننا على الخط الأمامي للدفاع عن كل لبنان ونستحق في هذه المنطقة أن يكون لدينا أفضل تجهيزات"، مشيراً إلى أن "التجهيزات في مستشفى بنت جبيل الحكومي هي من الأفضل في لبنان".
وخلال كلمة في مستشفى بنت جبيل الحكومي أثناء زيارة وزير الصحة جميل جبق، لفت إلى "أنني قلت لوزير الصحة جميل اجبق أنك بدأت بشكل صحيح عندما زرت عكار"، مشدداً على أن "الكل مسؤول تجاه المستشفيات من الحكومة والوزارة والأطباء والإدارات".
وأوضح أنه "لدينا مشكلتين على امتداد لبنان الأولى هي فرص العمل التي لا نستطيع حلها ونحن في كتلة "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" من أكثر المدافعين عن مجلس الخدمة المدنية"، معتبراً أن "المشكلة الثانية هي الموضوع الصحي ونحن بات لدينا اليوم في قضاء بنت جبيل مستشفيين حكوميين وعيلنا تطبيق شعاراتنا بالنهوض بهذه المدينة والمنطقة لمعالجة أماكن الخلل الموجودة".
ورأى فضل الله أنه "إذا عالجنا الموضوع الصحي فإنه سيصبح بإمكان المريض أن يدخل إلى المستشفى بفاتورة منخفضة وما ينقصنا هو القليل من الإهتمام والجهد ويجب على الحكومة أن تعطي المنطقة جزءً من الموازنة".
كانت هذه تفاصيل خبر فضل الله: يجب على الحكومة أن تعطي منطقة بنت جبيل جزء من الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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