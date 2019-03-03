الحسن تلتقي وزير الداخلية السعودي في تونس

التقت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، على هامش مؤتمر وزراء الداخلية العرب في تونس.

وكانت الحسن قد أكدت خلال كلمتها أمام دورة وزراء الداخلية العرب في تونس أن "النزوح الهائل الذي تسببت به الحرب في سوريا يشكل تحدياً اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً كبيراً أمام الدول المضيفة للنازحين، وفي مقدمها لبنان، ونجدد تمسكنا بضرورة أن تكون عودة النازحين السوريين أولوية عربية ودولية".