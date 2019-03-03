سعد: من يجرؤ أن يقول للشعب كيف سرقت المليارات وأين ذهبت؟

أكد النائب أسامة سعد أنه "اغتال معروف سعد نظام يعادي الأجيال الحالية"، مشيراً إلى أن "صوت معروف سعد يصدح في البلاد مناديا العمال والموظفين والحرفيين والمزارعين والطلاب وأصحاب المهن الحرة".

وخلال احتفال الذكرى الـ 44 لاغتيال معروف سعد في صيدا، دعا إلى "إسقاط دولة المزارع الطائفية والسرقة والفساد"، مشدداً على "ضرورة التغيير وبناء دولة المواطنة والدولة المدنية الحديثة".

وشدد سعد على أن "الأوضاع الصعبة تزكي الغضب والإحتجاج ومطلب تغيير القوى لمصلحة الغالبية من أبناء الوطن بعد طول معاناة"، لافتاً إلى "أننا سنبني دولتنا العادلة وفق إرادتنا وستسقط دولة الأزمان الغابرة".

ورأى أن "الأوضاع المعيشية مزرية والكهرباء والمياه كذلك وهذا واقع البلد بالإضافة إلى 100 مليار دين"، متسائلاً "من يجرؤ أن يقول للشعب كيف سرقت المليارات وأين ذهبت؟".

ودعا سعد المسؤولين "للتقشف قليلاً وإعطاء الشعب بعضاً من الأمل"، مشدداً على أنه "من غير المقبول أن تتعرض صيدا للإهمال والتفرد في قراراتها"، مشدداً على أنه "لدينا حلول لمعظم المشاكل، لكن هناك من يعتبر أن مقاليد الحل والربط بيده وكل الأمور يجب أن تمشي بحسب رأيه"، معتبراً أن "دورنا في رفع الصوت في مجلس النواب وفي الشارع سيتواصل بل سنرفعه أكثر".