الحكومة السعودية تودع 334 مليون دولار في البنك المركزي الأردني

نقل تلفزيون "العربية" عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان تأكيده أن السعودية أودعت 334 مليون دولار في البنك المركزي الأردني، وتبحث مع الكويت والإمارات العربية المتحدة مزيدا من الدعم.

وأوضحت وكالة "رويترز" أن السعودية والكويت والإمارات قدموا معا حزمة قيمتها 2.5 مليار دولار في حزيران للمساهمة في دعم الاقتصاد الأردني المتعثر.

واستقالت الحكومة الأردنية العام الماضي بعدما تسببت تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية بموجب برنامج صندوق النقد الدولي في احتجاجات شعبية.