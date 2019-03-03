الامطار الغزيرة تتسبب بانهيارات كبيرة على طريق ملتقى النهرين

تسببت الامطار الغزيرة والسيول الجارفة في منطقة الشوف، بحدوث انهيارات صخرية وتشققات ببعض الطرق الرئيسية ولا سيما الطريق الرئيسي للشوف في منطقة ملتقى النهرين، بعد سقوط صخور ضخمة واتربة ألحقت أضرارا في احد المحال التجارية على جانب الطريق. واربك الانهيار المواطنين والعابرين خشية انزلاق المزيد من الصخور وتعريض سلامتهم العامة للخطر.

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