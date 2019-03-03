"استئناف القاهرة" تنشأ دائري جديدة في طره متخصصة بمنطقتي مدينة نصر وبدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: قرر المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، إنشاء الدائرة 31 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد فخري الشلقامي . وتضمن القرار اختصاص الدائرة بنظر قضايا جنايات مدينة نصر أرقام 4 و7و8 بجانب مدينة بدر على أن تحال إليها القضايا المؤجلة التي لم يتخذ فيها إي إجراء من إجراءات التحقيق أمام الدوائر الأخرى ويكون انعقادها بالأسبوع الرابع من كل شهر بقاعات محاكمات مأمورية طرة. وبهذا يصبح اختصاص الدائرة 25 جنايات شمال القاهرة قسم مدينة نصر أرقام 5 و6 ويصبح اختصاص الدائرة 16 جنايات شمال القاهرة "جنايات السلام رقمي 8 و9 وأصفارها " ويصبح اختصاص الدائرة 9 جنايات شمال القاهرة قسم مدينة نصر أرقام 1 و2 و3، وتضمن القرار تنفيذه خلال الشهر الحالي.

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