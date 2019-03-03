آلاف الطلبة في الجزائر يتظاهرون مجددا ضد الرئيس بوتفليقة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ):

تظاهر آلاف الطلبة في الجزائر اليوم الأحد ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 ابريل المقبل.

ونظم الطلبة بالعديد من جامعات الجزائر مسيرات رفعوا فيها شعارات تجمع على رفض استمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم.

وهذه هي المرة الثانية التي يتظاهر فيها الطلبة ضد بوتفليقة، بعد المظاهرات الحاشدة التي نظمت يوم الثلاثاء الماضي.

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إلى ذلك، أودع اللواء المتقاعد علي غديري، اليوم، ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة، لدى المجلس الدستوري، ليكون بذلك سادس شخصية تعلن عزمها خوض الاستحقاق الرئاسي.

وتنتهي عند منتصف ليلة الأحد، المهلة التي حددها المجلس الدستوري لإيداع ملفات الترشح من أجل خوض الانتخابات، حيث تبقى كل الأنظار مشدودة إلى الرئيس بوتفليقة، حول ما اذا مصمما على الترشح في ظل الرفض الشعبي.

ويتواجد بوتفليقة، الذي قدم مساء أمس السبت، تصريحا بممتلكاته مثلما يقتضيه قانون الانتخابات، منذ الأحد الماضي في جنيف لإجراء " فحوصات طبية دورية"، رغم أن بعض المصادر رجحت عودته للبلاد.

وتنتشر في مختلف شوارع العاصمة الجزائرية قوات الأمن بشكل لافت في الوقت الذي يعيش الشارع حالة من الترقب والحركة المتسارعة خلال الـ 24 الساعة الماضية.